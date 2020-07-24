В Санкт-Петербурге лишился лицензии банк «Невастройинвест»

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Невастройинвеста». Кредитная организация неоднократно допускала нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность.

В частности, «Невастройинвест» не направлял в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, и допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам», – сообщили в пресс-службе регулятора.

Более 70% кредитного портфеля банка «Невастройинвест» составляли низкокачественные ссуды.

«Невастройинвест» является участником системы страхования вкладов. Клиенты банка могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей. Выплаты начнутся не позднее 7 августа 2020 года, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

По данным ЦБ РФ, «Невастройинвест» по величине активов занимал 349 место в банковской системе России.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 23.07.20

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