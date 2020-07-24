российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 июля 2020, 11:04 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Санкт-Петербурге лишился лицензии банк «Невастройинвест»

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Невастройинвеста». Кредитная организация неоднократно допускала нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность.

В частности, «Невастройинвест» не направлял в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, и допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам», – сообщили в пресс-службе регулятора.

Более 70% кредитного портфеля банка «Невастройинвест» составляли низкокачественные ссуды.

«Невастройинвест» является участником системы страхования вкладов. Клиенты банка могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей. Выплаты начнутся не позднее 7 августа 2020 года, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

По данным ЦБ РФ, «Невастройинвест» по величине активов занимал 349 место в банковской системе России.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 23.07.20

Вакцинация от коронавируса в России может начаться в августе. / Жители Петербурга призвали Беглова сократить своих помощников вместо деятелей культуры. / Осенью Совет Федерации покинут несколько сенаторов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Центробанк РФ отобрал лицензию у «Народного банка»

В России предложили запретить оформление кредитов через смартфон

Счетная палата придет с проверкой в Центробанк и УК Фонда консолидации банковского сектора

Почти треть россиян заберут вклады из банков после понижения ставок

ЦБ аннулировал лицензии двух московских банков

Российский банк лишился лицензии впервые за пять месяцев

Набиуллина: В росте кредитования есть элемент вынужденности

Набиуллина: Банк России не планирует деноминацию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Экономика, ЦБ РФ,