Проректор петербургского вуза ответит в суде за злоупотребления и взяточничество

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего проректора по хозяйственной части Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и покушении на взяточничество (ч.3 ст.285, ч.3 ст.290, ч.3 ст.30, ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый, желая получать взятки от одной из коммерческих структур, умышленно проигнорировал требования нормативно-правовых актов и должностной инструкции и обеспечил заключение нескольких договоров университета с этой компанией о производстве работ по чистке кровли от снега и наледи не по всей площади крыши здания, а лишь по его периметру.

5 февраля 2019 года с крыши одного из корпусов университета на улице Профессора Попова, на двух студентов упала наледь. Один из них скончался на месте происшествия, а второму был причинен легкий вред здоровью. Также установлено, что не позднее 1 февраля 2019 года проректор получил взятку от коммерческой фирмы в размере 40 тыс. рублей за способствование в заключении одного из договоров.

После заключения договора на очистку кровли обвиняемый также намеревался получить взятку, однако сделать этого не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 03.09.20

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