Вице-губернатор Санкт-Петербурга, которого прочили на пост главы ФАС, ушел в отставку

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга сообщила об отставке вице-губернатора Максима Шаскольского.

В сообщении ведомства говорится, что Шаскольский «завершил работу в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга с 10 ноября 2020 года». Временное исполнение обязанностей по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования с 11 ноября возложено на вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились сообщения о скорой отставке главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Источники РБК называли кандидатами на должность нового руководителя ФАС вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского и руководителя управления ФАС по Петербургу Вадима Владимирова.

Отметим, что Шаскольский получил пост вице-губернатора Северной столицы в сентябре прошлого года.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.11.20

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