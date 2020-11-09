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СМИ: Глава ФАС уходит в отставку

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев уходит в отставку, передает РБК со ссылкой на источники. Как сообщается, в центральном аппарате ФАС уже объявили об уходе руководителя.

В качестве основного кандидата на должность нового руководителя ФАС два источника РБК назвали вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского, другой собеседник РБК называет кандидатом главу управления ФАС по Петербургу Вадима Владимирова.

Артемьев возглавляет ФАС с марта 2004 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.11.20

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