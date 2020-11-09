СМИ: Глава ФАС уходит в отставку

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев уходит в отставку, передает РБК со ссылкой на источники. Как сообщается, в центральном аппарате ФАС уже объявили об уходе руководителя.
В качестве основного кандидата на должность нового руководителя ФАС два источника РБК назвали вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского, другой собеседник РБК называет кандидатом главу управления ФАС по Петербургу Вадима Владимирова.
Артемьев возглавляет ФАС с марта 2004 года.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 09.11.20
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