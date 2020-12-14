Гособвинение попросило для расчленителя Соколова 15 лет «строгача»

В Санкт-Петербурге гособвинение в ходе прений в Октябрьском районном суде попросило для бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Историка обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки и незаконном приобретении оружия.

«Сторона обвинения просит суд признать Олега Соколова виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы по ч.1 ст.105 УК РФ, по ч.1 ст.222 УК РФ – 3 года. По совокупности – 15 лет в ИК строгого режима», – говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Напомним, Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Соколова в марте. В июне дело начал рассматривать Октябрьский райсуд Петербурга.

На сегодняшнем заседании гособвинитель сообщила, что Соколов признал вину в хранении оружия в полном объеме, а в совершении убийства – частично. Подсудимый в свою очередь заявил, что признает себя виновным в убийстве, но оно не было умышленным.

Как сообщал «Новый День», 9 ноября прошлого года пьяного историка вытащили из Мойки. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками – как оказалось позже, Соколов убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, после чего расчленил ее и выносил части ее тела, чтобы утопить в Мойке.

После задержания историк был арестован, его доставили из Петербурга в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая признала Соколова вменяемым. Историк заявил о планах написать роман о своей жизни и любви к расчлененной аспирантке. Также он сообщил, что он и Анастасия собирались пожениться весной 2020 года, подчеркнув, что «мы очень любили друг друга».

В семье убитой девушки заявили, что им ничего не известно о ее планах выйти замуж за бывшего доцента. Адвокат матери Ещенко Александра Бакшеева высказала мнение, что Соколов таким образом пытается убедить следствие, что расправился с девушкой в состоянии аффекта, и тем самым смягчить наказание для себя.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.12.20

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