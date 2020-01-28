Не волновался, действовал расчетливо: расчленитель Соколов признан вменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым историка, экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сожительницы Анастасии Ещенко.

Из выводов экспертизы, проведенной в институте психиатрии имени Сербского, следует, что Соколов хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и другим болезненным состоянием психики в момент совершения преступления «не страдал и в настоящее время не страдает». Об этом сообщает «Фонтанка». Эксперты сочли, что во время расправы над девушкой бывшему преподавателю СпбГУ «было чуждо» сильное душевное волнение, которое, по утверждению Соколова, якобы спровоцировала его жертва своим поведением. Таким образом, из результатов исследования следует, что подозреваемый действовал хладнокровно и расчетливо.

Адвокат потерпекшей стороны Александра Бакшеева подтвердила результаты экспертизы.

Напомним, 9 ноября пьяного историка вытащили из Мойки. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками – как оказалось позже, Соколов убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, после чего расчленил ее и выносил части ее тела, чтобы утопить в реке.

После задержания историк был арестован. Позже его доставили из Петербурга в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

После этапирования в столицу Соколов заявил о планах написать роман о своей жизни и любви к расчлененной студентке. Также он сообщил, что он и Анастасия собирались пожениться весной 2020 года, и подчеркнул, что они «очень любили друг друга». Между тем в семье убитой девушки заявили, что им ничего не известно о ее планах выйти замуж за бывшего доцента. Адвокат матери Ещенко Александра Бакшеева высказала мнение, что Соколов таким образом пытается убедить следствие, что расправился с девушкой в состоянии аффекта, и тем самым смягчить наказание для себя, сообщал РБК.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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