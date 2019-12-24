Суд оставил расчленителя Соколова за решеткой, защита настаивала на домашнем аресте

Басманный районный суд Москвы на заседании во вторник, 24 декабря, продлил арест экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года. Историк обвиняется в убийстве своей возлюбленной и студентки 24-летней Анастасии Ещенко.

Прокуратура и следователи ходатайствовали на продлении срока содержании ученого-расчленителя в СИЗО. Защита Соколова настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест. Адвокат историка Алексей Почуев заявил, что его подзащитный сознался и раскаялся в содеянном, а потому не может оказать никакого влияния на ход расследования. Кроме того, защитник отметила, что мать и отец Соколова – инвалиды и требуют ухода. Также адвокат представил характеристику из СПбГУ, где фигурант характеризуется как «талантливый лектор, профессионал высокого уровня, который пользуется уважением в преподавательской и студенческой среде».

Соколова в суде не было, сейчас он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Ожидается, что проверка на вменяемость завершится до конца декабря.

Как сообщал «Новый День», 9 ноября пьяного историка вытащили из Мойки. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками – как оказалось позже, Соколов убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, после чего расчленил ее и выносил части ее тела, чтобы утопить в Мойке.

После задержания историк был арестован. Позже его доставили из Петербурга в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

После этапирования в Москву Соколов заявил о планах написать роман о своей жизни и любви к расчлененной студентке. Также он сообщил, что он и Анастасия собирались пожениться весной 2020 года, и подчеркнул, что «мы очень любили друг друга».

В семье убитой девушки заявили, что им ничего не известно о ее планах выйти замуж за бывшего доцента. Адвокат матери Ещенко Александра Бакшеева высказала мнение, что Соколов таким образом пытается убедить следствие, что расправился с девушкой в состоянии аффекта, и тем самым смягчить наказание для себя, сообщал РБК.

Также стало известно, что родные убитой аспирантки собираются подать к Соколову иск на 10 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.12.19

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