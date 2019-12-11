Доцент Соколов напишет книгу о своей любви к расчлененной возлюбленной

Доцент Соколов напишет о своей возлюбленной Анастасии Ещенко книгу.

Как сообщает сегодня Life.ru со ссылкой на адвоката, обвиняемого в убийстве, – это будет своего рода раскаянием за содеянное. «Наверное, ему ничего не остается делать, кроме как писать. Он для себя своеобразным видом раскаяния избрал написание книги, посвященной Анастасии, ее жизни. Он как-то увековечит ее в памяти людей, не только в связи с этой трагедией, но и то время, что они проводили вместе. Ведь это целых пять лет, пять лет любви, – цитирует издание адвоката Александра Почуева.

Также Александр Почуев на пресс-конференции в Москве рассказал об основной линии защиты Соколова – целью является не манипуляция общественным мнением, а донесение смысла отношений между Соколовым и Ещенко.

Напомним, 9 ноября историка Соколова вытащили из Мойки, где он пробыл не менее сорока минут. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками – как оказалось позже, Соколов убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, после чего расчленил ее и выносил части ее тела топить в Мойке.

На текущий момент Соколов арестован до января 2020 года и этапирован из Петербурга в Москву. Ему назначена психиатрическая экспертиза. Адвокат в каждом выступлении перед прессой подчеркивает – Соколов находится в большой депрессии из-за произошедшего и глубоко раскаивается в содеянном.

Анастасию Ещенко похоронили на малой родине в станице Старовеличковской на Кубани.

Москва, Елена Васильева

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