«Напишу роман о жизни и любви»: расчленитель Соколов рассказал, как намерен зарабатывать в колонии

Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей ученицы и возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко, доставлен в психбольницу столичного СИЗО «Бутырка» для проведения психиатрической экспертизы. Об это сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, Соколов содержится в двухместной камере, его сосед обвиняется по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Историк не высказал никаких жалоб на условия содержания, отметила общественница в комментарии «Интерфаксу».

Правозащитница также сообщила, что Соколов стоит на учете в «Бутырке» как склонный к членовредительству и суициду из-за попытки свести счеты с жизнью, предпринятой в ходе следственных действий в Санкт-Петербурге.

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен для проведения психиатрической экспертизы в Москве. По его словам, в столице Соколов пробудет до конца года. Сама экспертиза будет проводиться в НИИ имени Сербского. В психбольнице «Бутырки» расчленитель пробудет несколько дней.

В беседе с Меркачевой Соколов признался, что хочет написать книгу о случившемся, и попросил ручку и бумагу, сообщает «МК». «Это будет автобиографический роман о жизни и любви, – рассказал обвиняемый. – Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами». По словам Соколова, он хотел бы зарабатывать в колонии написанием книг. Обвиняемый выразил надежду на то, что ему «в другом месте дадут возможность писать на компьютере».

Как сообщал «Новый День», 7 ноября 63-летний Соколов в своей квартире на набережной Мойки застрелил из обреза выпускницу СПбГУ, студентку второго курса магистратуры Анастасию Ещенко, с которой вместе жил, после чего спрятал тело в одной из комнат. В ночь на субботу, 9 ноября, Соколов решил избавиться от тела, расчленив его пилой и кухонным ножом. Камера уличного наблюдения зафиксировала, что доцент дважды выносил пакеты с останками жертвы и выкидывал их в Мойку. Третий поход закончился тем, что Соколов, находясь в пьяном виде, упал в реку. Из воды его вытащили спасатели. У Соколова с собой был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже в квартире преподавателя были найдены тело и отрезанная голова жертвы.

11 ноября в Октябрьском суде Петербурга Соколов заявил, что его возлюбленная первая напала на него с ножом, пытаясь представить свои действия как самооборону. Отвечая на вопрос судьи о причинах расправы, он сказал, что девушка «начала беситься» при упоминании его дочерей от предыдущих браков. Он утверждал, что после того, как он сообщил Ещенко, что предстоящие выходные намерен провести с детьми, она пришла в бешенство и набросилась на него с ножом. Историк перед этим сообщил, что жил со студенткой 5 лет, очень сильно ее любил и «считал невестой». В тот же день суд арестовал историка на два месяца.

Добавим, что 5 декабря Санкт-Петербургский городской суд, как ожидается, рассмотрит апелляцию на арест Соколова. Скорее всего, заседание пройдет в режиме видеоконференцсвязи, без личного присутствия обвиняемого.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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