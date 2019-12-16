«Пытается смягчить наказание»: семья расчлененной студентки ответила на письмо-исповедь Соколова

Бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей студентки и возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в котором рассказал о взаимоотношениях со своей жертвой.

Расчленитель в своем послании уверяет, что в середине ноября собирался вместе с Ещенко подать заявление в ЗАГС. По словам Соколова, еще в прошлом году они решили пожениться и выбрали дату – 3 октября 2019 года. Однако свадьба была отменена из-за финансовых трудностей, возникших после отпуска и других мероприятий. «Те деньги, которые я ожидал в качестве заработка, не получил», – пояснил Соколов. Поэтому торжество, по его словам, решили перенести на весну будущего года. «Мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы – 28-29 апреля», – поведал 63-летний историк в письме, опубликованном «Комсомольской правдой».

Экс-преподаватель утверждает, что за пять лет отношений и «пальцем не тронул» возлюбленную. «Семейные скандалы у нас были редкими» и при этом «ровными, без сильных всплесков», уверяет Соколов.

При этом он заявил, что после 2014 года, когда он познакомился с Ещенко, у него не было отношений с другими девушками.

По словам Соколова, 15 сентября 2019 года он объявил всем близким, что Анастасия – его невеста, и подчеркнул, что они «очень любили друг друга».

«Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет», – написал экс-доцент, отметив, что для него «сейчас важна светлая память об Анастасии». Соколов добавил, что при первой возможности хотел бы лично извиниться перед родителями погибшей.

Кроме того, историк через своего адвоката опроверг версию о том, что убил возлюбленную когда девушка спала. Разглашать другие сведения он отказался.

Соколов подтвердил планы на ближайшее будущее написать автобиографический роман о жизни и любви.

Тем временем в семье убитой девушки заявили, что им ничего не известно о планах Анастасии выйти замуж за бывшего доцента. Адвокат матери Ещенко Александра Бакшеева высказала мнение, что Соколов таким образом пытается убедить следствие, что расправился с девушкой в состоянии аффекта, и тем самым смягчить наказание для себя, передает РБК. Сначала Соколов утверждал, что Настя бросилась на него с ножом, сейчас он говорит, что они собирались пожениться, указала адвокат. «А дальше какое будет развитие событий? Появится информация, что она ему изменяла, он узнал об этом накануне подачи заявления в ЗАГС и был в состоянии аффекта? Мне кажется, они (Соколов и его защита – прим. ред.) именно в этом русле сейчас движутся, чтобы у него были основания для смягчения наказания», – полагает Бакшеева.

Как сообщал «Новый День», 9 ноября пьяного историка вытащили из Мойки. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками – как оказалось позже, Соколов убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, после чего расчленил ее и выносил части ее тела, чтобы утопить в Мойке.

После задержания историк был арестован до января 2020 года. Позже его этапировали из Петербурга в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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