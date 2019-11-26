Дело Соколова будут расследовать в Москве. Историка могут этапировать в столицу

Уголовное дело экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей ученицы и возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко, передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев. Юрист не исключил, что его подзащитный будет этапирован в Москву из СИЗО «Кресты», где он находится под стражей. По его словам, вероятно, Соколова переведут в «Матросскую тишину». В управлении СКР по Северной столице не комментируют данную информацию.

При этом адвокат удивился решению о передаче дела Соколова в главное управление СКР. «Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся. Зачем такие сверхмеры?» – цитирует Почуева «Интерфакс». При этом адвокат ранее отмечал, что передача дела бывшего преподавателя СПбГУ в Москву может прекратить регулярную утечку информации, составляющую тайну предварительного следствия, как это происходило в Санкт-Петербурге.

Ранее источник о передаче дела в центральный аппарат Следственного комитета «для наиболее объективного и всестороннего расследования».

Как сообщал «Новый День», 7 ноября 63-летний Соколов в своей квартире на набережной Мойки застрелил из обреза выпускницу СПбГУ, студентку второго курса магистратуры Анастасию Ещенко, с которой вместе жил, после чего спрятал тело в одной из комнат. В ночь на субботу, 9 ноября, Соколов решил избавиться от тела, расчленив его пилой и кухонным ножом. Камера уличного наблюдения зафиксировала, что доцент дважды выносил пакеты с останками жертвы и сбрасывал их в Мойку. Третий поход завершился тем, что Соколов, находясь в пьяном виде, упал в реку. Прибывшие спасатели вытащили его из воды. У Соколова с собой был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже в квартире преподавателя были найдены тело и отрезанная голова жертвы.

11 ноября в Октябрьском суде Петербурга Соколов заявил, что его возлюбленная первая напала на него с ножом, пытаясь представить свои действия как самооборону. Отвечая на вопрос судьи о причинах расправы, он сказал, что девушка «начала беситься» при упоминании его дочерей от предыдущих браков. Он утверждал, что после того, как он сообщил Ещенко, что предстоящие выходные должен провести с детьми, она пришла в бешенство и набросилась на него с ножом. Историк перед этим сообщил, что жил со студенткой 5 лет, очень сильно ее любил и «считал невестой». В тот же день суд арестовал историка на два месяца.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.19

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