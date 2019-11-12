В продажу поступила книга историка, обвиняемого в убийстве студентки

Магазин «Лабиринт» открыл предзаказ на книгу Олега Соколова «Армия Наполеона». Автора подозревают в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко.

Издательство «Яуза» обратилось к читателям на странице в соцсети «ВКонтакте», где сообщило, что издание готовилось несколько месяцев, и все участники процесса ожидали его выхода. «К нашему величайшему сожалению, книга выходит в тот момент, когда найдено тело жестоко убитой молодой девушки, а автор является главным подозреваемым в убийстве. Ни один человек в здравом уме не может пожелать такого «пиара» одному из самых значительных современных трудов по истории армии Наполеона», – пишет издательство.

Кроме того, компания принесла соболезнования родным и близким погибшей, а также пожелала следствию разобраться в произошедшем, а суду вынести справедливый приговор убийце.

«Пока суд не признал человека виновным, мы не считаем себя вправе обвинять Олега Соколова, тем более отрекаться от факта сотрудничества с ним, – говорится в сообщении издательства. – Профессиональные достижения «Сира», его вклад в изучение истории не теряют своей ценности в связи с произошедшим, но и не являются смягчающим основанием при рассмотрении уголовного дела».

В магазине «Лабиринт» книга «Армия Наполеона» находится в разделе «Нехудожественная литература/История. Исторические науки». Стоимость издания – 1602 рублей.

Напомним, утром 9 ноября доцента истфака СПбГУ 63-летнего Олега Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В отношении доцента было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого госпитализировали с переохлаждением. Позже в квартире известного историка на набережной Мойки правоохранители обнаружили отрезанную голову и окровавленную пилу. Жертвой оказалась его ученица, выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета, студентка второго курса магистратуры и возлюбленная 24-летняя Анастасия Ещенко.

На первом допросе Соколов сообщил, что застрелил возлюбленную из обреза в своей квартире еще 7 ноября во время ссоры из-за якобы нелестных отзывах о его дочерях от предыдущих браков, но только в субботу решился избавиться от тела, расчленив его и утопив останки в Мойке. 11 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил историка под арест на два месяца.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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