Суд отправил под арест доцента Соколова, убившего и расчленившего студентку

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на 2 месяца историка, доцента истфака СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении своей ученицы и возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко. Преподаватель пробудет под стражей как минимум до 9 января 2020 года. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Защита преподавателя сначала просила судью продлить задержание Соколова на 72 часа, а затем ходатайствовала о домашнем аресте для подзащитного. Оба прошения были отклонены.

На судебном заседании Соколов заявил, что четыре раза выстрелил в Ещенко из обреза, а затем расчленил тело пилой и кухонным ножом. На вопрос судьи о причине расправы историк ответил, что при упоминании его дочерей девушка «начала беситься». Соколов утверждал, что после того, как он сообщил Ищенко, что предстоящие субботу и воскресенье должен провести с детьми, она пришла в бешенство и набросилась на него с ножом. «Я никогда такого потока агрессии не видел… Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась…», – сказал он и сел на скамейку (здесь и далее цитаты по «Фонтанке»).

На вопрос судьи, действительно ли девушка напала на Соколова с ножом, адвокат доцента Александр Почуев ответил, что «не хотел, чтобы он этого говорил», так как «это преждевременно».

Историк перед этим сообщил, что жил с Ещенко 5 лет и «считал ее невестой».

Стоит отметить, что подозреваемый разрыдался, когда следователь оглашал ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Это произошло после того, как представитель СКР сообщил об обнаружении в его квартире головы погибшей. Следователь также сообщил, что историк пытался уничтожить доказательства.

Напомним, утром 9 ноября доцента истфака СПбГУ 63-летнего Олега Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В отношении доцента было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого госпитализировали с переохлаждением. Позже в квартире известного историка на набережной Мойки правоохранители обнаружили отрезанную голову и окровавленную пилу. Жертвой оказалась его ученица, выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета, студентка второго курса магистратуры и возлюбленная 24-летняя Анастасия Ещенко.

На первом допросе Соколов сообщил, что застрелил возлюбленную из обреза в своей квартире еще 7 ноября во время ссоры из-за якобы нелестных отзывах о его дочерях от предыдущих браков, но только в субботу решился избавиться от тела, расчленив его и утопив останки в Мойке.

Сегодня в интернете появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как Соколов в ночь на 9 ноября выбрасывает останки убитой любовницы в реку Мойку.

Накануне в ходе допроса Соколов вновь признал вину в убийстве девушки. Ранее его адвокат сообщил, что доцент оформил явку с повинной и раскаялся в содеянном.

Добавим, что сегодня в реке Екатерингофка был найден мешок, в котором обнаружены фрагменты тела. Страшную находку обнаружили чистильщики речного дна. В Следственном комитете заявили, что останки с большой долей вероятности принадлежат Анастасии Ещенко. По словам представителя городского управления СКР Сергея Капитонова, обнаружен один пакет из трех, поиски остальных продолжаются.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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