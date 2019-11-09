В квартире историка СПбГУ, вытащенного из Мойки с женскими руками, нашли голову его студентки

Стала известна личность убитой и расчлененной девушки, чьи останки были обнаружены в рюкзаке спасенного из реки Мойки в центре Санкт-Петербурга историка, доцента СПбГУ Олега Соколова и в его квартире.

По предварительной информации издания 47news, жертвой могла стать выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета, студентка второго курса магистратуры, кафедры истории нового времени СПбГУ 24-летняя Анастасия Ещенко. На этой кафедре работал Соколов. Девушка родом из станицы Старовеличковская Краснодарского края. В 2016 году она с отличием окончила Институт истории СПбГУ, подрабатывала репетиторством.

Издание называет Ещенко ученицей Соколова. У них есть несколько совместных научных работ по теме Наполеоновских войн – «Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809 – 1812 гг», «Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена» и ряд других. Кроме того, судя по фото девушки в Facebook, Анастасия участвовала в различных военно-исторических реконструкциях, которыми увлекался Соколово. Также преподавателя и студентку связывали романтические отношения.

Историк Олег Соколов в настоящее время находится в Мариинской больнице с переохлаждением. Утром 9 ноября его достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Следователи возбудили в отношении 63-летнего доцента уголовное дело об убийстве. Стоит отметить, что СКР в официальном сообщении не раскрывает имя подозреваемого. Его имя назвали петербургские СМИ. Ранее сообщалось, что в квартире историка правоохранители и следователи обнаружили женское тело с отрезанной головой и окровавленную пилу.

В пресс-службе СПбГУ заявили, что шокированы сообщениями о доценте Соколове и его убитой ученице, и выразили соболезнования родным и близким погибшей, сообщает «Фонтанка».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 09.11.19

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