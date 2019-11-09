Из Мойки спасли доцента СПбГУ с женскими руками в рюкзаке. У него дома нашли отрезанную голову и пилу

В Санкт-Петербурге из реки Мойки сегодня утром спасли 63-летнего мужчину. В его рюкзаке сотрудники полиции обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Мужчину с переохлаждением доставили в больницу, сообщает Главное управление СКР по Санкт-Петербургу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего, говорится в сообщении ведомства.

По информации издания 47news, в жестокой расправе подозревается известный петербургский историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета кандидат исторических наук Олег Соколов. Сейчас в его квартире на набережной реки Мойки проводится обыск. Правоохранители и следователи обнаружили у историка дома женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу. Личность погибшей устанавливается. Предположительно, это родственница Соколова.

Сам доцент кафедры истории нового времени исторического факультета СПбГУ находится в Мариинской больнице, уточняет издание.

Соколов является одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, которое объединяет военно-исторические клубы страны. Он возглавляет Общероссийское Военно-историческое движение, которое организует реконструкцию военных сражений периода наполеоновских войн, член научного совета Российского военно-исторического общества.

Соколов является специалистом по военной истории Франции. Историк консультирует создателей исторических фильмов по эпохе Наполеона. За научную и общественную деятельность в 2003 году он был награжден орденом Почетного легиона.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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