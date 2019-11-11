«Похоже на чистое сумасшествие, следствие разберется»: Кремль о зверском убийстве в Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин знает о жестоком убийстве выпускницы и студентки магистратуры СПбГУ, совершенном доцентом истфака этого же вуза Олегом Соколовым.

Пресс-атташе Кремля назвал это преступление «чудовищным актом безумия». Песков добавил, что оно будет расследовано. «Мотивы… преступления, причины преступления будут установлены в ходе следствия», – заявил он (здесь и далее цитаты РИА «Новости»), отметив, что «потом уже можно говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия». Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос представителей СМИ о том, будут ли наказаны руководство СПбГУ и полиция, своевременно не отреагировавшие на жалобы в адрес Соколова.

В то же время, полагает Песков, «в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое такое сумасшествие», странно «винить кого-то кроме самого убийцы». «С другой стороны, опять же, это определят следствие и суд», – подчеркнул он.

Напомним, утром 9 ноября Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В отношении доцента было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого госпитализировали с переохлаждением.

Позже в квартире известного историка, поклонника Наполеона Бонапарта, на набережной Мойки правоохранители обнаружили отрезанную голову и окровавленную пилу. Жертвой оказалась его ученица, выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета, студентка второго курса магистратуры и возлюбленная 24-летняя Анастасия Ещенко.

На первом допросе Соколов сообщил, что застрелил возлюбленную из обреза в своей квартире еще 7 ноября во время ссоры из-за якобы нелестных отзывах о его дочерях от предыдущих браков, но только в субботу решился избавиться от тела, предварительно расчленив его и утопив останки в Мойке.

Сегодня в Сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено, как Соколов в ночь на 9 ноября выбрасывает останки убитой возлюбленной в реку Мойку.

Сегодня суд изберет преподавателю меру пресечения. Следствие будет просить о заключении историка под стражу. Защита будет ходатайствовать о домашнем аресте.

Накануне в ходе допроса Соколов вновь признал вину в убийстве девушки. Ранее его адвокат сообщил, что доцент оформил явку с повинной и раскаялся в содеянном.

Также сообщалось, что защита намерена добиваться переквалификации дела в отношении доцента СПбГУ со статьи «Убийство» на «Убийство в состоянии аффекта» (ст. 107 УК РФ). В этом случае обвиняемый в тяжком преступлении может получить минимальный срок наказания – до трех лет колонии. Адвокаты собираются доказать, что историк совершил преступление, находясь в состоянии аффекта, сообщала «Фонтанка».

Напомним, в 2018 году газета «Московский комсомолец» опубликовала текст заявления в полицию от студентки Соколова, в котором та обвиняла преподавателя в жестоком избиении в 2008 году. Она рассказала, что Соколов, узнав о ее решении расстаться с ним, привязал ее к стулу, избивал в течение часа, угрожал изуродовать горячим утюгом и убить.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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