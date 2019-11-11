Расчленителю Соколову хотят сильно смягчить статью (СКРИНШОТЫ ВИДЕО)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 11 ноября, изберет меру пресечения известному историку, доценту истфака СПбГУ Олегу Соколову, подозреваемому в убийстве и расчленении своей ученицы и возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко. Следствие будет просить об аресте преподавателя. Защита пока не определилась с ходатайством.

Накануне следователи допросили 63-летнего историка, доставив его из больницы в следственное управление по Северной столице, после чего оставили его в следственном изоляторе, не найдя оснований для госпитализации. В ходе допроса Соколов вновь признал вину в убийстве девушки. Об этом заявил адвокат подозреваемого Александр Почуев в комментарии «Интерфаксу». Ранее юрист сообщил, что Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.

Тем временем защита преподавателя намерена добиваться переквалификации дела в отношении доцента СПбГУ со статьи «Убийство» на «Убийство в состоянии аффекта» (ст. 107 УК РФ). В этом случае обвиняемый в тяжком преступлении может получить минимальный срок наказания – до трех лет колонии. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на близких к адвокату обвиняемого юристов.

По сведениям источников, защита Соколова собирается доказать, что историк совершил преступление, находясь в состоянии аффекта. Адвокаты доцента планируют построить защиту на том, что его любовница могла спровоцировать Соколова на расправу. Для этого необходимо доказать, что перед преступлением Соколов находился в длительной психотравмирующей ситуации. «У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете – молодой женщиной, изводившей его ревностью», – поведал юрист.

Статья «Убийство в состоянии аффекта» подразумевает наказание в виде исправительных работ, ограничения свободы, либо лишение свободы на срок до трех лет. Если следствие оставит обвинительную статью «Убийство» без изменений, то Соколову будет грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Однако преподаватель может избежать высшей меры наказания, если экспертиза установит, что тело студентки он расчленил уже после ее убийства.

Между тем Почуев отказался отвечать на вопрос, будет ли защита добиваться переквалификации дела. Ранее он предположил, что действия Соколова были вызваны влиянием каких-то сильных факторов, возможно, состояния патологического опьянения или аффекта. Адвокат отмечал, что его подзащитный находится в шоковом состоянии и сильно переживает. Также он рассказывал, что смягчающим обстоятельством может быть тот факт, что Соколов внес огромный вклад в развитие отечественной истории.

Добавим, что в Сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено, как Соколов в ночь на 9 ноября выбрасывает останки убитой им возлюбленной в реку Мойку.

Соколов направляется к реке Мойке с двумя мешками – в них останки убитой любовницы, скриншот видео – телеграм-канал Baza

Cоколов выбрасывает останки убитой в Мойку, скриншот видео телеграм-канала Baza

На кадрах видно, как мужчина с большим мешком на плече выходит из арки дома №82 на набережной Мойки, подходит к парапету у реки, ставит груз под ноги и спиной закрывает его от вышедшего из той же арки молодого человека. Он дожидается, когда парень пройдет мимо, после чего выбрасывает увесистый баул в реку и через непродолжительное время возвращается со второй партией. Доцент бросает в воду светлый мешок и черный пакет, наблюдает за тем, как тонут пакеты, и, пошатываясь, уходит в Фонарный переулок. Попытка утопить третью партию останков любовницы закончилась тем, что доцент упал в воду, откуда его позже вытащили спасатели. У Соколова с собой был рюкзак, в котором нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В отношении доцента было возбуждено уголовное дело об убийстве. Он был госпитализирован с переохлаждением.

В квартире историка на набережной Мойки позднее правоохранители, по уточненным данным СМИ, обнаружили голову молодой женщины и окровавленную пилу. Жертвой оказалась его ученица, выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета, студентка второго курса магистратуры истфака вуза 24-летняя Анастасия Ещенко.

Соколов является одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, специалистом по военной истории Франции и большим поклонником Наполеона Бонапарта. Стоит отметить, что у Соколова и Ещенко есть несколько совместных научных работ по теме Наполеоновских войн.

На первом допросе Соколов рассказал, что застрелил возлюбленную из обреза в своей квартире еще 7 ноября во время ссоры из-за якобы нелестных отзывах о его дочерях от предыдущих браков, но только в субботу решился избавиться от тела, предварительно расчленив его и утопив останки в Мойке, сообщало издание 47news. После этого он якобы собирался надеть наполеоновскую форму и совершить суицид в Петропавловской крепости.

Сегодня в реке Мойке будут продолжены поиски останков жертвы доцента. Ранее во время поисковых работ были найдены скелетированные останки, принадлежащие другому человеку.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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