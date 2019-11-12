Глава СКР велел проверить данные о том, что доцент Соколов до убийства истязал другую студентку

Руководитель Следственного комитета РФ Владимир Бастрыкин поручил руководству петербургского главного следственного управления проверить обнародованные в ряде СМИ сведения о «фактах противоправных действий» доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой его студентки в рамках уголовного дела против преподавателя. Об этом говорится в сообщении СК РФ.

В ведомстве не уточнили, о каких обвинениях идет речь. Однако, вероятно, имеется в виду заявление в полицию от студентки, в котором та обвиняла Соколова в жестоком избиении в 2008 году. Текст заявления в прошлом году опубликовал «Московский Комсомолец». Девушка рассказала, что Соколов, узнав о ее решении расстаться с ним, привязал ее к стулу, избивал в течение часа, угрожал изуродовать горячим утюгом и убить.

Глава СКР также отправил в Санкт-Петербург опытных специалистов Криминалистического центра Следственного комитета для оказания помощи в расследовании резонансного убийства преподавателем СПбГУ бывшей ученицы и возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко.

Накануне Соколову было предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следствия он заключен под арест на два месяца. В настоящее время следователи допрашивают «лиц из ближайшего окружения обвиняемого», также были допрошены родители убитой девушки, отметили в СКР.

Напомним, 7 ноября историк в своей квартире на набережной Мойки застрелил из обреза выпускницу СПбГУ, студентку второго курса магистратуры Анастасию Ещенко, с которой вместе жил, после чего спрятал тело в одной из комнат. В ночь на субботу, 9 ноября, Соколов решил избавиться от тела, расчленив его пилой и кухонным ножом. Камера уличного наблюдения зафиксировала, что доцент дважды выносил пакеты с останками жертвы и сбрасывал их в Мойку. Третий поход завершился тем, что Соколов, находясь в пьяном виде, упал в реку. При себе у него был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже в квартире преподавателя были обнаружена тело и отрезанная голова жертвы.

11 ноября в Октябрьском суде Петербурга Соколов заявил, что его возлюбленная первая напала на него с ножом, пытаясь представить свои действия как самооборону. Отвечая на вопрос судьи о причинах расправы, он сказал, что девушка «начала беситься» при упоминании его дочерей от предыдущих браков. Он утверждал, что после того, как он сообщил Ещенко, что предстоящие субботу и воскресенье должен провести с детьми, она пришла в бешенство и набросилась на него с ножом. Историк перед этим сообщил, что жил со студенткой 5 лет, очень сильно ее любил и «считал невестой».

После ареста Соколова посетил председатель Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов. В ходе встречи доцент пожаловался на отсутствие очков, из-за чего он не может читать и писать книги, а также попросил камеру с телевизором и выдвинул при этом условие – чтобы в ней не было рецидивистов.

Добавим, накануне в СПбГУ заявили об увольнении Соколова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.11.19

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