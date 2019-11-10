«Признался в расправе и раскаялся»: доцент СПбГУ, расчленивший студентку, пройдет психиатрическую экспертизу

Петербургскому историку, доценту СПбГУ Олегу Соколову, подозреваемому в убийстве своей 24-летней ученицы, выпускницы исторического фактультета, назначена психиатрическая экспертиза. Об этом сообщил адвокат преподавателя Александр Почуев.

По его словам, Соколов написал явку с повинной и сделал чистосердечное признание. Юрист добавил, что его подзащитный раскаивается в содеянном, сообщает РБК.

Пока неизвестно, когда будет избрана мера пресечения в отношении Соколова. Это может произойти в воскресенье или в понедельник. На данный момент подозреваемый находится в больнице, куда он попал с переохлаждением утром в субботу, 9 ноября. Мужчину вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В отношении доцента было возбуждено уголовное дело об убийстве. При этом СКР официально не называет имя подозревамого.

Почуев предположил, что действия Соколова были вызваны влиянием каких-то сильных факторов, возможно, состояния патологического опьянения или аффекта. На этом будет построена версия защиты, добавил адвокат, отметив, что уже в ходе следствия станет ясно, что толкнуло историка на жестокое преступление.

После дачи признательным показаний Соколов решил воспользоваться 51 статьей Конституции и больше ничего не говорить, рассказал Почуев в комментарии «Фонтанке». По его словам, «история, хоть и выглядит жуткой для общественности, но нам есть с чем разбираться». «Везде есть свои скелеты в шкафу», – отметил защитник.

Ранее сообщалось, что в квартире Соколова на набережье Мойки в центре Санкт-Петербурга правоохранители обнаружили женское тело с отрезанной головой и окровавленную пилу. Жертвой оказалась его ученица, выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета, студентка второго курса магистратуры 24-летняя Анастасия Ещенко.

Стоит омтетить, что у Соколова и Ещенко есть несколько совместных научных работ по теме Наполеоновских войн. Кроме того, девушка участвовала в различных военно-исторических реконструкциях, которыми увлекался Соколово. Также преподавателя и студентку связывали романтические отношения.

На первом допросе Соколов сообщил, что застрелил возлюбленную из обреза в своей квартире еще 7 ноября во время ссоры из-за якобы нелестных отзывах о его дочерях от предыдущих браков, но только в субботу решился избавиться от тела, предварительно расчленив его и утопив останки в Мойке, сообщает издание 47news.

Однако, будучи пьяным, историк сам упал в реку и привлек внимание водителя такси, тот вызвал спасателей, которые вытащили мужчину из воды. При себе у него был рюкзак, в котором нашли женские руки и травматический пистолет.

Также водолазы обследовали дно реки Мойки напротив дома Соколова в поисках других останков убитой. Вчера вечером они достали из воды черный пластиковый пакет, в котором, по данным СМИ, были ноги жертвы историка. Впрочем, следствие не подтвердило, но и не опровергло эту информацию. Кроме того, сообщалось, что водолазы нашли останки еще одного человека. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела, но не в отношении Соколова.

Добавим, Соколова проверят на причастность к избиению другой студентки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского управления СКР. В 2018 году газета «Московский комсомолец» опубликовала текст заявления в полицию от студентки Соколова, в котором та обвиняла учителя в жестоком избиении в 2008 году. Она рассказала, что Соколов, узнав о ее решении расстаться с ним, привязал ее к стулу, избивал в течение часа, угрожал изуродовать горячим утюгом и убить.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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