Завершено расследование дела в отношении расчленителя Соколова

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Историка обвиняют в убийстве аспирантки и незаконном приобретении оружия.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщал «Новый День», 9 ноября пьяного историка вытащили из Мойки. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками – как оказалось позже, Соколов убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, после чего расчленил ее и выносил части ее тела, чтобы утопить в Мойке.

После задержания историк был арестован, его доставили из Петербурга в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая признала Соколова вменяемым. Историк заявил о планах написать роман о своей жизни и любви к расчлененной студентке. Также он сообщил, что он и Анастасия собирались пожениться весной 2020 года, и подчеркнул, что «мы очень любили друг друга».

В семье убитой девушки заявили, что им ничего не известно о ее планах выйти замуж за бывшего доцента. Адвокат матери Ещенко Александра Бакшеева высказала мнение, что Соколов таким образом пытается убедить следствие, что расправился с девушкой в состоянии аффекта, и тем самым смягчить наказание для себя.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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