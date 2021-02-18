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Четверг, 18 февраля 2021, 16:44 мск

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В Калининградской области чиновники ответят за непригодное жилье для сирот

В Калининградской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении сиротам непригодного для проживания жилья в поселке Долгоруково Багратионовского района. Дело возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями» (ч.1 ст.285 УК РФ).

Как сообщили в СКР, следствие полагает, что с декабря 2016 по апрель 2017 года агентством по имуществу Калининградской области заключило с 17-ю детьми-сиротами договоры найма жилых помещений. На основании договоров им были переданы жилые помещения в домах по улице Молодежной в поселке Долгоруково Багратионовского района.

При этом указанные квартиры, по мнению следствия, непригодны для проживания: на стенах и полах квартир имеется плесень, частично обрушены гипсокартонные перекрытия, отсутствует магистральное газоснабжение и отопление.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 18.02.21

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