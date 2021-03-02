В Петербурге перед судом предстанут «черные» риелторы

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут Роман Юнинен, Василий Паршук и Андрей Спиров. Как сообщили в СКР, их обвиняют в похищении человека, мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (пп.«а», «з» ч.2 ст.126, ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, в марте 2014 года Спиров, Паршук и Юнинен похитили в Санкт-Петербурге человека и увезли его в Гатчину. Они вынудили потерпевшего подписать договор купли-продажи квартиры, предоставленной ему государством как сироте, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению. В итоге потерпевший лишился права на жилое помещение.

Кроме того, Юнинен и Паршук в 2014-2015 годах похитили обманным путем средства, полученных от продажи квартиры и комнаты, принадлежавших другому потерпевшему, лишив его права на жилое помещение. Также мошенническим путем они приобрели право на земельный участок третьего потерпевшего.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 02.03.21

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