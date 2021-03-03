Британцев удивила стойкость россиян, живущих в Коми

Британская газета Daily Mail опубликовала фото из поселка Цементнозаводского под Воркутой. Пользователи восхитились стойкостью россиян, которые живут в таких суровых условиях.

В статье говорится о том, что жители Цементнозаводского стали уезжать из своих домов из-за сурового климата и безработицы. Пустующие квартиры постепенно отключают от коммуникаций.

На снимках – брошенные дома, которые обросли сосульками и глыбами льда, а подъезды занесло снегом. Авторы материала указывают, что столбики термометров зимой в Воркуте показывают до -50.

«Неудивительно, что русские так круты!" – прокомментировали публикацию британские пользователи. Комментаторы отметили, что, вероятно, русские могут выживать абсолютно в любых условиях.

Воркута, Зоя Осколкова

Воркута. Другие новости 03.03.21

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