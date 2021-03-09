В Коми из-за поломки оборудования на котельной возбудили дело

В Коми по факту ненадлежащего отопления жилых домов и социальных объектов в Вуктыле возбуждено уголовное дело по статьям «нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст.217, ч.1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщили в СКР, установлено, что ресурсоснабжающая организация «Аквасервис», которая являлась арендатором центральной котельной города, не обеспечила соблюдения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В результате из строя вышел один из котлов, а администрации города был причинен крупный ущерб. Кроме того, в 2020 году руководство «Аквасервиса» без согласования с Ростехнадзором и проведения предусмотренных законодательством испытаний и пусконаладочных работ изменило технологическую схему работы центральной котельной города.

В результате в течение отопительного сезона неоднократно отмечалось несоблюдение температурного графика при подаче тепла потребителям, что повлекло предоставление жителям коммунальных услуг ненадлежащего качества и создало угрозу для их жизни и здоровья.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Сыктывкар, Иван Гридин

Сыктывкар. Другие новости 09.03.21

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