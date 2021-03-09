В Санкт-Петербурге модель арестовали за избиение бабушки

В Санкт-Петербурге модель избила собственную бабушку. Суд отравил внучку под стражу на два месяца.

Конфликт между девушкой ее 81-летней родственницей произошел ночью 7 марта. Установлено, что внучка ударила бабушку ладонью по щеке и кулаком в глаз. Врачи диагностировали у пострадавшей старушки закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 8 марта подозреваемую задержали. Калининский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая.

По данным «Фонтанки, конфликт между родственниками случился предположительно из-за отказа бабушки дать внучке денег.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.03.21

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