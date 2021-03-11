В Северодвинске задержали мужчину, взявшего заложницу в офисе микрозаймов

В Северодвинске мужчина захватил в заложники женщину. Правоохранители оцепили район. В результате злоумышленника удалось задержать.

Инцидент произошел в офисе микрокредитной организации, расположенном в помещении магазина «Полярный». Захватчик был вооружен ружьем.

Прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили район и здание. Из ближайшей школы не выпускали детей. Позже стало известно, что заложницу удалось освободить, захватчика задержали.

Пока нет официальной информации, что стало причиной конфликта. Выдвигались версии, что это мог был спор между сожителями или крупные долги мужчины. Местные СМИ сообщили, что захватчик требовал, чтобы его перестали преследовать коллекторы.

Архангельск, Зоя Осколкова

Архангельск. Другие новости 11.03.21

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