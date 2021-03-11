Мошенничество на 8 млрд рублей: в Санкт-Петербурге задержаны руководители «ТД Интерторг»

Министерство внутренних дел России сообщило о задержании организованной группы по подозрению в мошенничестве почти на 8 млрд рублей активов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. По данным РБК и других агентств, речь идет о бывших руководителях торговой сети Spar в России, в том числе экс-совладельце «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаеве.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следствие считает, что в январе 2018 года представители ООО «ТД ИнтерТорг», предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства.

«После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее восьми миллиардов рублей на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению. В настоящее время ООО «ТД ИнтерТорг» признано банкротом», – пояснила Волк.

В Санкт-Петербурге в нескольких офисах и по адресам проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, следователями Следственного департамента МВД России назначено производство судебных экспертиз, проведены выемки финансовой и юридической документации в кредитной организации, проводятся допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами по уголовному делу.

Волк уточнила, что задержаны трое руководителей и сотрудников компании, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Их имена в МВД не назвали.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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