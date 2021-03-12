Жалобу спустили в МВД: СКР не стал рассматривать заявление велосипедиста, избитого полицией на митинге

Петербургское управление Следственного комитета РФ перенаправило обращение с жалобой на избиение велосипедиста полицейскими в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Об этом сообщает телеграм-канал «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Дмитрия Герасимова.

Инцидент произошел 23 января на площади Восстания в Петербурге на несогласованной акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального.

По словам пострадавшего, четверо сотрудников полиции без предъявления каких-либо требований сбили его с велосипеда и нанесли удары дубинками и ногами. Затем силовики отнесли молодого человека в автозак, где продолжилось избиение.

Пострадавший вызвал скорую помощь, которая доставила его в больницу. У мужчины диагностировали травму головы. Видео избиения велосипедиста опубликовали СМИ.

Пострадавший написал заявление в Следственный комитет, который, как отметил Герасимов, уполномочен проводить доследственные проверки в отношении полицейских. Однако СКР отказался рассматривать обращение и спустил заявление в МВД. Если в УСБ обнаружат признаки состава преступления в действиях коллег, то материалы проверки вернут в Следственный комитет.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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