В Петербурге два брата заставляли пенсионеров выбрасывать деньги из окон

В Санкт-Петербурге задержали двух братьев, которые убеждали пенсионеров отдавать им деньги, представляясь полицейскими. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Старший брат обзванивал пожилых людей и выманивал деньги. Он убеждал пенсионеров, что является полицейским, а их родственники якобы виновны с ДТП. Чтобы избежать уголовного преследования, необходимо передать крупную сумму.

Жертвы мошенников складывали деньги в пакет и выбрасывали из окна, где их подбирал младший брат. Общий ущерб от деятельности аферистов, по предварительным данным, составил около 2 млн рублей.

Злоумышленники, которые пока находятся в статусе подозреваемых, тщательно конспирировались: каждый звонок совершали с нового телефона и регулярно меняли место жительства, арендуя квартиры посуточно.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.03.21

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