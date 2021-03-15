В Петербурге два брата заставляли пенсионеров выбрасывать деньги из окон

В Санкт-Петербурге задержали двух братьев, которые убеждали пенсионеров отдавать им деньги, представляясь полицейскими. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Старший брат обзванивал пожилых людей и выманивал деньги. Он убеждал пенсионеров, что является полицейским, а их родственники якобы виновны с ДТП. Чтобы избежать уголовного преследования, необходимо передать крупную сумму.
Жертвы мошенников складывали деньги в пакет и выбрасывали из окна, где их подбирал младший брат. Общий ущерб от деятельности аферистов, по предварительным данным, составил около 2 млн рублей.
Злоумышленники, которые пока находятся в статусе подозреваемых, тщательно конспирировались: каждый звонок совершали с нового телефона и регулярно меняли место жительства, арендуя квартиры посуточно.
Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 15.03.21
Заболеваемость Covid-19 в России вновь пошла на спад. / «Серую» экономику выводят на чистую воду: налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне россиян. / Более 10 тысяч: суточная заболеваемость covid-19 в России снова растет. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube