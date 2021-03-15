В Калининграде суррогатную мать обвинили в мошенничестве за получение маткапитала

Жительница Калининграда предстанет перед судом за мошенничество. Женщина родила ребенка по договору о суррогатном материнстве и отдала его биологическим родителям, а сама получила материнский капитал.

Преступление было совершено в 2019 году. Женщина родила ребенка в марте, согласно договору о суррогатном материнстве малыша забрали родители. Однако это не помешало роженице обратиться в Пенсионный фонд России за государственным сертификатом на материнский капитал по рождению второго ребенка на сумму 453 тысячи рублей.

«По уголовному делу собран достаточный объем доказательств, дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Калининградской области, в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в региональном управлении СКР.

Отмечается, что женщина полностью признала вину. Деньги она потратила на оплату кредита, который брала на строительство жилья.

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 15.03.21

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