Петербургская «Родина» сделала Смольному предложение по решению проблем со свалками

Петербургское региональное отделение «Родины» готово начать собственную «мусорную реформу», пока проблема с утилизацией отходов никак не может решиться ни на региональном, ни даже на федеральном уровне.

Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже долгое время не могут решить проблему с вывозом мусора и свалками. Между тем, на государственном уровне городам федерального значения было разрешено отложить реализацию закона об обращении с ТКО до 2022 года. Как считают в петербургском региональном отделении партии «Родина», местные чиновники решили проблему не решать – еще год впереди.

В этой ситуации петербургские «родинцы» напомнили Смольному, что уже сейчас в водоохранной зоне Невской губы Финского залива разрастается незаконный полигон строительных отходов, известный прежде всего тем, что туда самосвалы вывозили то, что осталось от снесенного СКК «Петербургский». По этому поводу было возбуждено уголовное дело. Тем не мнее, экологи говорят о скором возникновении последствий для здоровья жителей близлежащих районов города.

Руководитель регионального отделения партии «Родина» Андрей Петров считает, что все эти вопросы должны решаться не только силами общественников, но, прежде всего, в правовом поле. «Мы выпали из нормального правового поля. Практически все российские регионы уже пережили «болезни роста», уже набили свои шишки на реализации этого закона, отрегулировали тарифы, установили контейнерные площадки, выбрали региональных операторов, и уже нормально работают. Петербург до сих пор не может найти ответственных», – подчеркнул руководитель петербургской «Родины».

В связи с этим региональное отделение партии анонсирует на своих электронных площадках несколько мероприятий по проблемам реализации реформы. Прежде всего, «Родина» готова доносить до законодательных органов инициативы граждан.

«Уже не первый раз обращаем внимание на то, что инициативы населения до законодателей не доходят. Между тем, именно население обеспечивает своими немалыми платежами работу коммунальщиков. Местные власти готовы слышать лоббистов, но не граждан. Мы считаем этот подход в корне не верным. Сформулированные инициативы от общественных организаций мы направим в Госдуму и Заксобрание Петербурга, – заявил Андрей Петров.

Помимо этого, региональное отделение «Родины» в Санкт-Петербурге предлагает начать анализировать накопленный в других субъектах опыт и применить в городе. Информацию будут собирать через представительства партии, в том числе, в других регионах России.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.03.21

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