В Петербурге ищут подростков, потушивших Вечный огонь

В Красносельском районе Петербурга неизвестные потушили снегом Вечный огонь. Ведется розыск виновных, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщение о том, что в Верхнем парке в Красном Селе неизвестные затушили пламя Вечного огня, поступило в полицию от местных жителей. Информация была передана в специализированную службу, специалисты которой за короткое время восстановили горение огня.

«При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что двое неизвестных подростков снегом затушили пламя и скрылись в сторону улицы Равенства», – говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

Подобный случай произошел за день до этого в городе Тольятти Самарской области. Как сообщили в полиции, подростки в возрасте примерно 13-15 лет потушили Вечный огонь в парке Победы. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают хулиганов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 20.03.21

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