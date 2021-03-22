В ДТП в Ленобласти погибли водители грузовиков, еще три человека госпитализированы

В Ленинградской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Как сообщили в пресс-службе УМВД ао Санкт-Петербургу и Ленинградской области авария произошла в 4:05 мск 22 марта, вблизи поселка Соловьевка, на 89-м километре трассы «Сортавала». Там также уточнили, что участниками ДТП стали два большегруза марки Scania, а также Renault Logan.

В результате столкновения водители обоих грузовых автомобилей погибли, водитель легковушки и два его пассажира получили травмы и были госпитализированы.

Из-за ДТП было перекрыто движение по федеральной дороге А-121 «Сортавала». Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу «Упрдор Северо-Запад». Отмечается, что ночью была выполнена противогололедная обработка трассы. Объезд места аварии был организован через населенный пункт Соловьевка.

Официальных данных о том, что стало причиной серьезного ДТП, пока не поступало. Возможно, один из водителей грузовика уснул за рулем.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 22.03.21

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