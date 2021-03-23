Россиянин принес приставу 22 кг монет для оплаты долга

Житель Архангельской области расплатился монетами по налоговым долгам. Приставам он принес 22 килограмма мелочи.

Забавный случай произошел в Северодвинске. Как сообщили в региональной службе судебных приставов, на исполнении находилось два исполнительных производства в отношении жителя этого города о взыскании с него задолженности по налогам и сборам в размере 38 715 рублей 15 копеек.

«На днях должник явился на прием к судебному приставу-исполнителю с целью оплаты задолженности. При себе мужчина имел два металлических ящика, заполненных монетами номиналом 1 рубль, 10 рублей, 50 копеек, 10 копеек», – рассказали в службе.

Всего в ящиках оказалось 3 849 монет на сумму 38 715 рублей 20 копеек. Задолженность была погашена. Деньги пристав сдал в банк.

Архангельск, Зоя Осколкова

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