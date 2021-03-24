В Петербурге продлили антикоронавирусные ограничения до 30 апреля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил антиковидные ограничительные меры до 30 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации Северной столицы.

В частности, продлеваются ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов, дискотек, курение кальянов.

«Также сохраняются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, с 25 марта вводятся некоторые послабления. Так, на торжественные регистрации брака будет разрешено приглашать до 40 гостей.

Также с 25 марта необходимо согласовывать с соответствующими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий только численностью более 75 человек.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.03.21

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