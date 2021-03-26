При крушении вертолета под Калининградом погиб бортмеханик

В Калининградской области потерпел крушение вертолет Ка-32. По последним данным, один человек погиб.

Вертолет совершил жесткую посадку в акватории Куршского залива, в 5 км от берега у поселка Головкино Полесского района. На борту находились три сотрудника МЧС, один из них погиб, двоих удалось спасти.

Северо-Западное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование продолжается.

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 25.03.21

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