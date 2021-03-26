Пациент закурил в кислородной маске и устроил пожар

В Пскове произошел пожар в больнице из-за того, что 70-летний пациент в кислородной маске закурил прямо в палате. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Пожар произошел в пульмонологическом отделении псковской городской больницы. Пациент, будучи в кислородной маске, зажег сигарету и начал курить. В результате около его лица произошел хлопок.

Пламя удалось быстро погасить. Из больницы эвакуировали 20 человек, сообщает региональное управление МЧС.

В результате пострадал сам курильщик. Он находится в реанимации с множественными ожогами. Также продуктами горения отравилась женщина.

Псков, Зоя Осколкова

Псков. Другие новости 26.03.21

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