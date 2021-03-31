В Ленинградской области при производстве работ на заводе «Пелла» строящееся судно накренилось и опрокинулось. По предварительным данным во время происшествия пострадало 2 человека, которые с переломами ребер госпитализированы, 6 человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще 2 работников не установлено.

На заводе в Ленинградской области опрокинулось судно

По данному факту Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч.3 ст.216 УК РФ).

На место происшествие выезжала следственно-оперативная группа и следователи-криминалисты Они провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 30.03.21

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