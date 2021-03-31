В Петербурге поймали вандала, разрушавшего ангелов на кладбище

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который в течение многих лет разрушал скульптуры ангелов на кладбище. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, мужчина на протяжении нескольких лет приходил на кладбище на юго-западе Петербурга, рядом с которым живет. Там он повреждал скульптуры ангелов на могилах: отламывал крылья, раскалывал лица и заливал краской.

Задержанному 60 лет. В ходе обыска у него дома нашли балаклаву, банку с краской и испачканную одежду. Мужчина не смог объяснить мотив своих действий.

Уголовное дело возбуждено по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и ст. 214 УК (вандализм). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 31.03.21

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