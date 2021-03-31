Заболевание детей в гимназии №642 может быть вспышкой ротавирусной инфекции

Родители учеников младших классов гимназии №642 Василеостровского района заявили о вспышке заболевания. СМИ сообщают о порядка 40 жалобах на ухудшения самочувствия у детей, однако Роспотребнадзор зафиксировал только 4 случая обращения за медицинской помощью.

Эксперты прокуратуры и Роспотребнадзора уже провели проверку в гимназии и отправили взятые пробы на анализ. По предварительным итогам, специалисты ведомств не связывают произошедшее со школьным питанием. Выявленные у детей симптомы свидетельствуют о вспышке ротавирусной инфекции.

Показательно, что заболели дети только одного из нескольких корпусов гимназии, и только ученики 1-2 классов. В образовательных учреждениях такая ситуация характерна как раз для локальных вспышек инфекции, занесённой детьми или сотрудниками образовательного учреждения.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 31.03.21

«Если мы будем жить по закону, мы сдохнем»: Герман Стерлигов заявил, что в России запрещены натуральные продукты. / Счетная палата: российские регионы теряют финансовую самостоятельность. / Елисеевский закрывается? Елисеевский – работает! Судьба петербургского гастронома в надежных руках. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»