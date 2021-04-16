«Угостили конфетой в детсаду»: в Петербурге ребенок попал в больницу с наркотическим отравлением

В Санкт-Петербурге семилетняя девочка попала в больницу с тяжелым наркотическим отравлением после того, как съела конфету с метадоном, которой ее угостили в детсаду.

Инцидент произошел 15 апреля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Скорая помощь привезла ребенка в больницу из дома на улице Софийской. Медики выявили у пострадавшей отравление синтетическим наркотиком метадоном. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Полицейские установили, что ребенку дали конфету в детском саду № 38. Девочка съела угощение не сразу, а по возвращении домой, после чего ей стало плохо.

По данным правоохранителей, девочка растет в полной семье, на учете ее родители не состоят.

Ранее сообщалось, в городе Никольское Ленинградской области годовалая девочка отравилась метадоном. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.04.21

Деградация элит и революционная ситуация: в СПЧ заявили об опасности введения «социального рейтинга». / «Все будет хорошо!..» Россию загоняют под «железный занавес». / «Отколоть» Сибирь и Дальний восток: Запад готовит новую атаку на Россию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»