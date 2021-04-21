Силовики жестко разогнали акцию протеста в Петербурге: задержано более 350 человек

В Петербурге несанкционированный протест сторонников Алексея Навального завершился жесткими задержаниями его участников. По данным портала «ОВД-Инфо», полиция применяла против демонстрантов спецсредства, в том числе, электрошокеры.

Как сообщается, один из инцидентов произошел около станции метро «Звенигородская», куда направлялись протестующие . Полицейские жестко задерживали всех подряд, применяя электрошокеры. На одном из видео, которое опубликовано в Сети, мужчина лежит на земле и просит его не бить, при этом слышны звуки электрошокера.

Telegram: ВИДЕО

По данным «ОВД-Инфо», около сорока задержанных привезли в 45 отдел полиции. Они находятся в обычном городском автобусе. При этом возникали инциденты, когда задержанным из нескольких автозаков пришлось вызвать скорую помощь. В одном из них людей возили полтора часа, девушка стала задыхаться. На Суздальском проспекте мужчину, упавшего в обморок, высадили из автозака с еще одной задержанной, ему вызвали скорую.

Портал отмечает, что в общей сложности в Петербурге было схвачено более 350 человек.

В целом в России было задержано до и во время несанкционированных протестов более 1000 демонстрантов. Акции прошли более чем в 60 городах.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 21.04.21

МВД России оценило масштабы несанкционированного протеста. / «Путин скорее внес интригу…» Бизнес-омбудсмен считает, послание президента «требует продолжения». / «Как мёртвому припарки»: Зюганов жестко раскритиковал послание Путина. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»