Калининградская область вводит обязательную вакцинацию от коронавируса

В Калининградской области решили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий работников. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура в интервью радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде». Соответствующее постановление, по ее словам, будет подписано уже в среду, 23 июня.

Под обязательную вакцинацию попадут работники торговли, общепита, транспорта, также работающие в сфере медицины, образования, социального обслуживания и сферы услуг. «Это те категории лиц, которые по своей профессиональной деятельности очень тесно контактируют с людьми», – отметила чиновница.

По ее словам, первый компонент вакцины эти категории граждан должны получить до 20 июля, вторую дозу – до 20 августа.

Как сообщал «Новый День», с 17 июня Калининградская область ужесточила антиковидные ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19.

В последние дни в регионе регистрируется порядка 115-118 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно, тогда как в начале июня суточный прирост заболевших был вдвое меньше.

Добавим, ранее сегодня о введении обязательной вакцинации объявили власти Краснодарского края. Всего в России к настоящему времени принудительную вакцинацию работников ряда сфер ввели не менее чем в десяти регионах. Первой эту меру объявила Москва на прошлой неделе.

Калининград, Наталья Петрова

Калининград. Другие новости 22.06.21

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