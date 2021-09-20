Социолог Шугалей рассказал о ходе выборов в Петербурге и прокомментировал ситуацию с потерей бюллетеней

Накануне ученый-социолог Максим Шугалей лидировал на своем округе, однако после исчезновения части бюллетеней потерял первое место.

Общественник и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, баллотирующийся в ЗакС от партии «Родина», лидировал по пятому одномандатному округу, согласно данным экзитполов.

Комментируя актуальную ситуацию, Шугалей отметил, что временно потерял лидерство на выборах. По его словам, это связано с пропажей части бюллетеней.

«Сейчас я потерял лидерство, потому что часть бюллетеней на моем участке куда-то пропала. Думаю, что результаты улучшатся, когда их найдут. Самое главное сейчас – найти пропажу», – заявил социолог изданию «Сенсаций.Нет».

По мнению Шугалея, Смольный должен быть заинтересован в скорейшей находке бюллетеней, для того чтобы «не потерять лицо».

Напомним, что в 2020 году Максим Шугалей освободился из ливийского плена, продлившегося полтора года. Еще будучи ливийским пленником, социолог возглавил список «Родины» на выборы в Госсовет Республики Коми. После победы он передал свой депутатский мандат экс-главе регионального отделения ОНФ Елене Ивановой, а сам вернулся в родной Петербург.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 20.09.21

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