Беглов уничтожает город: петербуржцы продолжают подписывать петицию за отставку губернатора

Жители Санкт-Петербурга устали терпеть отговорки губернатора города Александра Беглова из-за неубранных улиц и заваленных мусором дворов. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные под петицией с требованием отправить градоначальника в отставку, набравшей более 30 тысяч подписей.

В начале прошлой недели пенсионерка и жительница блокадного Ленинграда Елена Синявина создала на сайте Change.org петицию с требованием незамедлительно снять с поста губернатора Петербурга Александра Беглова. Она также потребовала разобраться с существующими проблемами, организовать своевременную и качественную уборку улиц и наладить помощь маломобильным людям, чтобы они могли безопасно передвигаться до магазинов и аптек. Документ адресован президенту России Владимиру Путину.

Всего за неделю петицию успели подписать более 30 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Большинство горожан указывают, что Беглов не хочет решать существующие проблемы, а лишь ищет оправдания и «отмазки».

«Беглов уничтожает город. При Полтавченко снег убирался на второй максимум третий день. И не надо говорить, что таких снегопадов не было. Все так же было. Беглов только отговорки ищет, видать с поиском отговорок у него тоже беда», – написал один из пользователей портала.

«Этот Губернатор не выполняет своих обязанностей. Люди ему не доверяет. Превышает свои полномочия, работает не в интересах людей и города», – пишет Елена.

«В городе коллапс с уборкой улиц, крыш от наледи и вывозом мусора! Правительство города не справляется с этими проблемами, а только отделывается хвалебными рапортами о выполнении якобы сделанных обязательств! Полное безобразие и враньё!» – возмутилась Алиса.

«Профнепригоден. Сам признал наличие проблем, тем самым подтвердив, что с момента вступления в должность в 2019 году эти проблемы не смог устранить», – написал Константин.

Напомним, ранее СМИ писали, что Беглов начал создавать образы врагов для оправдания собственных провалов. На эту тему высказался эколог и глава «Зеленого креста» Юрий Шевчук, порекомендовав градоначальнику заниматься решением существующих проблем, а не строить конспирологические теории.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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