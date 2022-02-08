В Санкт-Петербурге проходят массовые обыски по делу о плохой уборке снега

В Санкт-Петербурге прошли обыски по 60 адресам в офисах жилищных агентств, дорожников и их подрядчиков. Следственные действия проводят около 200 сотрудников полиции, СКР и СОБР. Поводом для проверки стала плохая уборка снега.

По данным «Фонтанки», обыски стали неожиданностью для организаций в Выборгском, Приморском, Фрунзенском районах. По словам нескольких собеседников агентства, как в Следственном комитете, так и в МВД, инициатива исходит от гражданских властей.

В прокуратуре Санкт-Петербурга подтвердили, что в городе проводят обыски и другие следственные действия. Связаны они с результатами проверки исполнения законодательства об организации уборки улиц и очистки крыш городских зданий зимой. Работа шла совместно с органами управления внутренних дел, налоговыми органами, а также контрольным управлением администрации губернатора Санкт-Петербурга.

«На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», – говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал «Новый День», за последние месяцы губернатор города Александр Беглов пережил сразу несколько позоров федерального масштаба. Сперва внимание россиян к полчищам крыс, горам мусора, бесконечным сугробам и оледеневшим дорогам привлек музыкант Сергей Шнуров. Вслед за песней о превращении Петербурга в заснеженную помойку, губернатора ждал новый «удар». Северная столица «засветилась» в программе шоумена Ивана Урганта, которые предложил снять в городе финал «Ледникового периода».

В конце января пенсионерка и жительница блокадного Ленинграда Елена Синявина создала на сайте Change.org петицию с требованием незамедлительно снять с поста Беглова. Она также потребовала разобраться с существующими проблемами, организовать своевременную и качественную уборку улиц и наладить помощь маломобильным людям, чтобы они могли безопасно передвигаться до магазинов и аптек. Документ адресован президенту России Владимиру Путину.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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