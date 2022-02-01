В Петербурге обсуждают кандидатуру нового губернатора

Уровень доверия Александру Беглову опустился на самое дно. На днях он занял последнее место в рейтинге губернаторов РФ. Крохи народного доверия, которыми градоначальник располагал до старта зимы, оказались сметены снежным и мусорным коллапсами. Горожане полагают, что Беглов не досидит до конца губернаторского срока.

Проблемы с вывозом мусора и уборкой снега, провал транспортной реформы и резкий скачок заболеваемости в Петербурге нанесли сокрушительный удар по рейтингу губернатора Александра Беглова. Он, судя по последнему исследованию, оказался ниже, чем у всех его российских коллег.

На этом фоне петербуржцы принялись подыскивать Александру Беглову замену. Они полагают, что тот не досидит до 2024 года, когда истекает срок его полномочий.

Списком возможных кандидатур на своей странице «ВКонтакте» поделился и председатель исполкома патриотического общественного движения «Культурная столица – Культурная страна» Олег Мазур.

По данным исследования общественников, Петербургу необходим антикризисный менеджер, системный, технологичный в решениях, гибкий переговорщик, умеющий руководить командой и слышать горожан.

Мазур условно разделил кандидатов на пост губернатора на три категории: ожидаемые претенденты, имитирующие или технические, а также неявные.

Наиболее вероятными кандидатурами он считает первого зампреда Совфеда Андрея Турчака, замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, заместителя нынешнего градоначальника Петербурга Максима Соколова и главу местного ЗакСа Александра Бельского.

При этом Турчака он включил благодаря инициативности, Козака общественник считает «реальным антикризисным менеджером», Соколова – энергичным, Бельского – опытным, а Дрозденко, по его словам, умеет поддерживать баланс между элитами.

Во вторую группу угодили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, гендиректор акционерного общества «Дом.РФ» Виталий Мутко, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов.

К неожиданным кандидатам Мазур отнёс губернатора Тульской области Алексея Дюмина, зампредов российского правительства Дмитрия Григоренко и Дмитрия Чернышенко, а также президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

«Ясно одно, в период обострения геополитической ситуации вокруг России уже недостаточно быть просто верным. Надо быть умелым и оперативным», – считает Олег Мазур.

Гнев петербуржцев тем временем всё усиливается. О доверии к Александру Беглову уже не идёт и речи. Горожане вспоминают о нынешнем губернаторе как об «усатом» прошлом, обсуждая между собой альтернативу опальному управленцу.

Напомним, за последние месяцы Беглов пережил сразу несколько позоров федерального масштаба. Сперва внимание россиян к полчищам крыс, горам мусора, бесконечным сугробам и оледеневшим дорогам привлёк музыкант Сергей Шнуров. Вслед за песней о превращении Петербурга в заснеженную помойку, губернатора ждал новый «удар». Северная столица «засветилась» в программе шоумена Ивана Урганта, которые предложил снять в городе финал «Ледникового периода».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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