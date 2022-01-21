Петербуржцы продолжают страдать от мусорного коллапса

Число жалоб на неубранный мусор в Петербурге продолжает расти. Согласно официальным данным, самыми замусоренными районами Северной столицы являются Невский, Приморский и Калининский.

Отмечается, что только за последнюю неделю петербуржцы направили порядка 350 жалоб. Чаще всего горожане возмущаются образованием во дворах стихийных свалок и несвоевременным вывозом отходов, рассказали в пресс-службе «Российского экологического оператора».

«Всего с 1 января 2022 года в систему «РЭО радар» поступило рекордное количество сообщений из Санкт-Петербурга о невывозе отходов – на 20 января их количество составляет 1 814. Причина такого прироста – присоединение к системе «Невского экологического оператора», – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, главной причиной провала мусорной реформы является низкий уровень подготовки властей Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым к переходу на новую систему обращения с мусором. В том числе администрация не провела тщательную проверку наличия и объема контейнеров во дворах, а также не рассчитала необходимое количество техники.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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