В Петербурге задержали шесть человек по делу об уборке снега

В Санкт-Петербурге задержали шесть человек в рамках расследования о некачественной уборке снега. Речь идет о хищениях миллионов рублей, выделенных на очистку крыш и улиц.

Всего были задержаны семь человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Одного фигуранта отпустили под обязательство о явке.

«В Василеостровском районе задержаны пятеро: все из числа генеральных учредителей фирм-подрядчиков, с которыми у ГУДП «Центр» были заключены договоры на уборку и обслуживание территорий. В Адмиралтейском районе задержан один из руководителей жилкомсервиса», – сказал другой собеседник агентства.

Накануне в коммунальных компаниях Санкт-Петербурга прошли массовые обыски. В общей сложности было возбуждено 19 уголовных дел о хищениях денег этой зимой. Вечером пресс-служба Смольного сообщила, что проверки проходят по поручению губернатора Александра Беглова, и подтвердила возбуждение уголовных дел.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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