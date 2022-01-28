«Черная метка»: Путин послал четкий сигнал губернатору Петербурга Беглову

Личной встречи губернатора Петербурга и президента РФ не было – информация о докладе Александром Бегловым главе страны в пресс-релизе Смольного несколько не соответствует действительности. О том, что повестка работы главы страны в Петербурге не включала общение с главой региона, сообщили журналисты РИА «Новости» в телеграмм-канале РИА Kremlinpool. По мнению политолога Аббаса Галямова, такое отношение федеральной власти можно трактовать как своего рода «черную метку».

Президент страны посетил Санкт-Петербург в четверг, 27 января, – в этот день проходили памятные мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда. Владимир Путин отдельно от губернатора возложил цветы на Пискаревском кладбище. Напомним, что губернатор вместе с Валентиной Матвиенко отдал дань памяти погибшим в тот же день, но чуть ранее. А уже вечером пресс-служба Смольного растиражировала релиз о том, что Александр Беглов доложил Владимиру Путине о выполнении его поручений по развитию Музея обороны и блокады Ленинграда.

Однако, как оказалось, никакой личной встречи не было. Информация о этом появилась в телеграмм-канале журналистов РИА «Новости» РИА Kremlinpool.

«Путин не встретился лично с губернатором Петербурга Бегловым, когда был вчера в городе. Тот доложит ему о ситуации в Петербурге письменно», – цитируем сообщение.

По мнению политолога Аббаса Галямова, отсутствие встречи с главой региона является крайне показательным знаком. Таким образом, губернатору Петербурга был послан соответствующий сигнал.

Нет, в таких делах проколов не бывает. Президентские протокольщики работают без них. Это «черная метка», выписанная, скорее всего, самим Путиным», – сказал политолог.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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